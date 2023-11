information fournie par France 24 • 06/11/2023 à 17:20

Des combats intenses se déroulent dans le nord de l'enclave palestinienne où se trouve la ville de Gaza, désormais encerclée et qui abrite selon Israël le "centre" du Hamas. Les bombardements continuent, touchant principalement des civils, et les tensions sont au plus haut en Cisjordanie et à Jérusalem, comme l'analyse Antoine Mariotti, chroniqueur international pour France 24.