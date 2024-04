Procès pénal de Donald Trump : "ce procès va avoir un impact sur l’élection"

information fournie par France 24 • 16/04/2024 à 11:34

Donald Trump, premier ex-président américain est jugé devant la justice pénale pour dissimulation de paiements destinés à acheter le silence de Stormy Daniels, ex star du porno. Un procès qui s’est ouvert ce lundi 15 avril, quelques mois avant l’élection présidentielle. Quel peut-être l’impact de ce procès sur l’élection ? Plus de précisions avec Laurent Cohen-Tanugi, avocat aux barreaux de Paris et New-York, essayiste politique et auteur de « Résistances, la démocratie à l’épreuve », (Ed de L’Observatoire), et invité de France 24.