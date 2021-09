information fournie par France 24 • 08/09/2021 à 12:29

La France répond à la barbarie par la démocratie et par la justice qui doit se faire. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre ce mercredi. Un procès sous haute sécurité et ce matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ne cachait pas son inquiétude. La menace terroriste reste élevée en France. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain et Bruno Jeudy.