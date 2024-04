information fournie par France 24 • 16/04/2024 à 15:21

Elle est l’ambassadrice en France du “waacking”, une danse de revendication née à Los Angeles il y a plus de cinquante ans : Josepha Madoki, alias Princess Madoki. Chorégraphe, directrice artistique, interprète, elle est la seule Française à danser dans le clip de Beyoncé et Jay Z “Apeshit” en 2018, tourné au musée du Louvre… On la retrouve cette fois au musée d’Orsay, où la danse waacking est à l’honneur, à l’occasion des Jeux olympiques de Paris.