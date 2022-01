information fournie par France 24 • 12/01/2022 à 14:04

Plus personne ne croit à la "Primaire populaire" à gauche, même Anne Hidalgo. Seule Christiane Taubira a choisi de se plier à l'exercice pour le moment. La gauche est donc morcelée et ne parvient toujours pas à décoller dans les sondages. Roselyne Febvre en parle avec David Revault-d'Allonnes et Bruno Jeudy.