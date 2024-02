information fournie par France 24 • 14/02/2024 à 11:56

Si les projections se confirment, un ex général va prendre les reines de la première économie d'Asie du Sud-Est. Crédité de plus de 50% des intentions de vote, il pourrait bien remporter le scrutin dès le 1er tour. Des sondages qui reflètent une campagne tournée vers la jeunesse reprenant leurs codes sur les réseaux sociaux au point de faire oublier son passé. Ce militaire de carrière, gendre de l’ancien dictateur Suharto, est accusé d’avoir kidnappé, torturé et exécuté de nombreux opposants.