information fournie par France 24 • 11/09/2024 à 08:27

Kamala Harris et Donald Trump, les deux prétendants à la Maison Blanche se sont affrontés mardi soir pour la première fois sur la chaîne ABC News. Qui était le plus convaincant ? Les précisions de Simon Grivet, maître de conférences en histoire et civilisation des États-Unis à l'Université de Lille.