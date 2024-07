information fournie par France 24 • 13/07/2024 à 10:44

Un Joe Biden galvanisé a balayé une nouvelle fois les spéculations sur son retrait de la course à la Maison Blanche, en campagne électorale vendredi dans le Michigan. Assailli par des parlementaires qui lui demandent de se retirer et les vives critiques sur son état physique et mental, Joe Biden a assuré qu'il sera bien candidat malgré les critiques de l’opinion publique.