information fournie par France 24 • 25/04/2022 à 13:15

Emmanuel Macron entame lundi un second quinquennat fort d'une victoire face à l'extrême droite au score historique, mais va devoir composer avec une France fracturée et des opposants déjà sur le pied de guerre à sept semaines des législatives. L'analyse de Erwan Lecoeur, sociologue et politologue au laboratoire Pacte.