France 24 • 30/09/2020 à 10:50

À cinq semaines de la présidentielle américaine du 3 novembre, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés pour la première fois, mardi soir, lors d'un débat télévisé qui a donné lieu à un duel plus que musclé. Les attaques personnelles et la cacophonie ont souvent empêché les propositions de fond d'émerger.