Le musée national de Prague expose depuis lundi les ossements des australopithèques Lucy et Selam, vieux de plus de trois millions d'années. C'est la première fois que Lucy est présentée en Europe et la première fois que Selam sort d'Ethiopie, là où les deux squelettes ont été découverts, l'un en 1974 et l'autre en 2000.
Prague: les ossements de l'australopithèque Lucy, exposés pour la première fois en Europe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro