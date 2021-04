Pr Alain Fischer : "AstraZeneca est pour les plus de 55 ans un vaccin sûr et efficace"

France 24 • 09/04/2021 à 20:02

France 24 reçoit Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid-19 (COSV). Il salue une "première étape significative" alors que 10 millions de Français ont reçu leur première injection de vaccin, même si "beaucoup reste à faire". Le retour à une vie plus normale dépend, selon lui, de la circulation du virus, d'où la nécessité de maintenir pour l'instant des mesures pour la freiner. Il estime que les personnes âgées de plus de 55 ans n'ont pas "de raison d'être défiantes" vis-à-vis du vaccin d'AstraZeneca, qui est "sûr et efficace".