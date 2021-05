Pour Jennifer Cardini, "Le dancefloor est thérapeutique"

France 24 • 06/05/2021 à 16:04

Rare femme derrière les platines dans un milieu toujours assez masculin, la DJ française et productrice de musique électronique Jennifer Cardini expérimente encore, avec une double compilation Uno & Due sur son propre label Dischi Autunno. L'occasion de faire le point sur la situation du monde de la nuit toujours à l'arrêt en France avec la pandémie de Covid-19. Et d'évoquer le cas de l'Angleterre où Liverpool fait figure de ville cobaye avec l'organisation un concert test qui a réuni 5000 personnes les 1er et 2 mai.