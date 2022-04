Pour Jacques Rupnik, Orban est un "équilibriste" : pro-sanctions mais en bons termes avec Poutine

information fournie par France 24 • 15/04/2022 à 19:45

Les 27 ont résolument le regard tourné vers l’Est. La guerre en Ukraine met en lumière l’importance des pays voisins et le poids de l’Histoire dans l’ancien bloc soviétique. Cette guerre menée par la Russie aux portes de l’Europe est-elle en train de la changer ? Les rapports de force sont-ils modifiés au sein de l’Union ? Son implication dans l’Otan va-t-elle s’en trouver renforcée ou affaiblie ? Jacques Rupnik, ancien conseiller du président tchèque Vaclav Havel et professeur à Sciences Po spécialiste des pays d’Europe centrale et orientale, analyse la situation.