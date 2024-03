information fournie par France 24 • 17/03/2024 à 15:28

Benjamin Netanyahu a annoncé, dimanche 17 mars, que, malgré la pression internationale, il poursuivrait l'offensive militaire contre le Hamas à Gaza. Celle-ci se tournerait désormais sur Rafah, dans le sud de l'enclave. Cette ville est l'ultime refuge pour plus d'un million de palestiniens. Une déclaration du Premier ministre qui apparaît alors qu'une délégation israélienne doit se rendre au Qatar pour discuter d'une possible trêve de six semaines.