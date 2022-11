information fournie par France 24 • 17/11/2022 à 00:31

Varsovie et Washington semblent écarter la thèse d'une agression russe, au lendemain de la chute d'un missile qui a fait 2 morts en Pologne. Volodymyr Zelensky lui continue d'accuser Moscou, au risque de s'isoler ? On va plus loin avec Zyad Limam et Antoine Mariotti. Regards croisés aussi sur Qatar 2022. Faut-il boycotter la Coupe du Monde ?