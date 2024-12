information fournie par France 24 • 10/12/2024 à 12:26

Avec plus de 5 000 morts et 700 000 déplacés depuis le début de l’année, le bilan en Haïti est effroyable. La crise politique et sécuritaire a plongé le pays dans une crise économique profonde, certains habitants étant confrontés à la famine.