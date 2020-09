Plan de relance : 100 milliards et 3 ans pour redresser la France ?

France 24 • 03/09/2020 à 20:02

Le Premier ministre français Jean Castex l'a détaillé : un tiers d'aides aux entreprises, un tiers voué au verdissement de l'économie et un dernier tiers dédié à la cohésion sociale et territoriale. Un plan de relance pour faire face à la récession : au deuxième trimestre 2020, la France connaît une chute de 13,8 % de son Produit intérieur brut (PIB). Ce plan va-t-il sauver l'économie française ? Va-t-il créer des emplois ? Va-t-il effectivement verdir l'économie ? Et qui va le financer ?