information fournie par France 24 • 09/10/2024 à 09:36

Pieyre-Alexandre Anglade, député EPR des Français établis hors de France et président de la Commission des Affaires européennes à l’Assemblée nationale est l’invité de Mardi politique. Il réagit au positionnement de la France sur le conflit au Proche-Orient et sur la montée de l’antisémitisme dans le pays. Il estime que l’extrême gauche et l’extrême droite ont une large responsabilité dans la montée des actes antisémites. Il revient également sur le projet de budget du gouvernement.