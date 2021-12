Philippine Leroy-Beaulieu présente la nouvelle saison de "Emily in Paris"

information fournie par France 24 • 16/12/2021 à 16:32

L'invitée de cette émission 100 % séries estPhilippine Leroy-Beaulieu, qui a notamment joué dans"Dix pour cent" et qui incarne le personnage de Sylvie Grateau -patronne chic, classe et odieuse - dans "Emily in Paris". L'actrice nous parle de son rapport aux clichés, de sa collaboration avec Darren Star et de l'éventualité d'une saison 3 de "Emily in Paris".Au programme également, la suite d’une série créée par Darren Star il y a deux décennies,"Sex and the City", quis’appelle désormais "And Just Like That". Enfin,preuve que les "reboot" ont du succès, Dexter, le tueur en série le plus connu du petit écran, est de retour.