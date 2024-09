information fournie par France 24 • 12/09/2024 à 11:38

Le Pérou a décrété jeudi 12 septembre trois jours de deuil national au lendemain de la mort d'Alberto Fujimori, qui a dirigé le pays d'une main de fer entre 1990 et 2000, et passé les dernières années de sa vie en prison pour corruption et crimes contre l'humanité. Les explications de Nicolas Chamontin, journaliste à France 24.