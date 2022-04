information fournie par France 24 • 06/04/2022 à 17:33

La guerre en Ukraine continue d'avoir des conséquences en Afrique. L'Ukraine et la Russie sont deux grands producteurs et exportateurs de céréales, dont le blé, et d'huile de tournesol. En Tunisie, l'insécurité alimentaire planait déjà en raison de l'instabilité politique. Aujourd'hui, le riz ou le blé tendre se font rares. Il n'y a pratiquement plus de pain à vendre dans les boulangeries, en pleine période de ramadan.