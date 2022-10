Pénuries de carburant en France : un compromis trouvé avec TotalEnergies, la CGT ne signe pas

information fournie par France 24 • 14/10/2022 à 10:16

Va-t-on retrouver une distribution fluide de carburant dans les stations-service en France? Un compromis a été trouvé aux premières heures du vendredi 14 octobre entre des syndicats et la direction de TotalEnergies. Mais il ne concerne que la CFDT et la CFE-CGC. La CGT, à l'origine du mouvement, dénonce une "mascarade" et vote la poursuite de la grève. Une lueur d'espoir tout de même : Esso-Exxon Mobil s'oriente vers une reprise du travail. Décryptage.