information fournie par France 24 • 08/11/2023 à 11:58

En tant que tireur, Payram a travaillé avec les plus grands (William Klein, Josef Koudelka et Raymond Depardon). Et en tant que photographe, il n’a cessé toute sa vie de travailler autour de la notion de l'exil, lui qui a dû quitter l'Iran quand il avait 20 ans. Il est invité à l'occasion de la grande foire internationale annuelle Paris photo qui ouvre ses portes au public le 9 novembre.