Pascal Lamy : "L’Europe ne sait pas se protéger des crises, toujours venues de l’extérieur"

information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 16:55

L’Europe fait sa rentrée sous le signe de l'économie et de la diplomatie, avec le G20 et l’Assemblée générale des Nations unies, sur des chapitres où elle voulait porter une voix et un modèle singulier. Mais les catastrophes climatiques de l’été ont ajouté des préoccupations environnementales à l'agenda. Les élections européennes de juin 2024 seront également un enjeu de taille pour les 27. Nous recevons Pascal Lamy, un Européen convaincu qui a porté plusieurs casquettes tout au long de sa carrière : commissaire européen au Commerce, directeur général de l’OMC, et aujourd'hui coordinateur des Instituts Jacques Delors. Il pose son diagnostic sur l’état de santé de l’Union.