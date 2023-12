information fournie par France 24 • 01/12/2023 à 19:32

La COP28 a commencé le 30 novembre et se tiendra jusqu'au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'Union européenne y est présente en force avec la présidente de la Commission, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, Giorgia Meloni… mais en l'absence remarquée de Joe Biden et de Xi Jinping. Elle appelle ses partenaires internationaux à respecter des objectifs ambitieux, et à aller au-delà. Mais est-elle toujours championne mondiale de l'environnement ?