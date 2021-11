information fournie par France 24 • 22/11/2021 à 12:25

Aux pieds des immeubles du 95, dans la prison de Oermingen près de Strasbourg, sur les marches d’un manoir ou dans un salon d’entrepreneur. On est retourné voir six habitants engagé.es qui n’ont rien lâché. Citoyen.nes en devenir ou récompensé.es pour leur engagement, ils ont tous été façonné.es dans les quartiers et construisent la France de demain. Ils sont dans Pas 2 Quartier.