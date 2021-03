France 24 • 12/03/2021 à 17:07

La pandémie de Covid-19 a creusé les disparités entre hommes et femmes dans le monde du travail. Majoritaires dans les secteurs les plus touchés par la crise, les femmes ont été plus nombreuses à perdre leur emploi. Elles ont également vu - plus que les hommes - leurs tâches domestiques s'accroître.