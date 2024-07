information fournie par France 24 • 21/07/2024 à 17:33

Bien manger est essentiel pour bien performer. Entre deux épreuves, les athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris pourront découvrir le meilleur de la gastronomie française. Trois chefs tricolores ont été choisis pour cuisiner sur le village olympique. Parmi eux, l'ancien basketteur et chef triplement étoilé Alexandre Mazzia proposera des menus qui lui ont demandé plus de deux ans de travail. Il a répondu aux questions de France 24.