Pacte vert européen : comment décarboner l'économie ?

France 24 • 16/07/2021 à 19:30

Transports, chauffage, importations, nouveau marché du carbone : la Commission européenne a présenté une douzaine de propositions législatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici à 2030, puis atteindre la neutralité carbone en 2050. Reste à passer l'examen des États et du Parlement européen, et à convaincre les industriels et les ménages, appelés à changer leurs modes de production et leurs habitudes. La bataille européenne du climat est lancée. À quel prix ?