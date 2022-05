Pacifique : l'Amérique avance ses pions ? Regain de tensions entre la Chine et les États-Unis

information fournie par France 24 • 26/05/2022 à 20:32

Dans la zone stratégique indo-pacifique, les États-Unis et la Chine se livrent à une guerre d'influence. Pékin a lancé une vaste initiative visant à étendre la coopération en matière de sécurité et de libre-échange avec les pays du Pacifique sud. Lors de sa tournée asiatique, Joe Biden a quant à lui ravivé le Quad, l'alliance avec l'Inde, le Japon et l'Australie qui vise à contenir l'expansionnisme de l'Empire du Milieu. Cette alliance est-elle une sorte d'Otan pour la région Asie-Pacifique ?