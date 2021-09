P. Juvin : "Il faudra arriver à un accord avec X. Bertrand qu'il participe ou pas à la primaire"

information fournie par France 24 • 14/09/2021 à 21:36

Ils sont 5 candidats à droite pour l'élection présidentielle de 2022, dont un qui ne veut pas passer par la case primaire. Et les Républicains ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur le mode de désignation de leur candidat. Philippe Juvin, candidat à la primaire de la droite et du centre, maire LR de La Garenne-Colombes et chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans « mardi politique ».