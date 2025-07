P. Diddy : les femmes victimes estiment que "leur cause n’est pas reconnue par les membres du jury"

information fournie par France 24 • 03/07/2025 à 18:08

Dans l'attente du prononcé de sa peine pour ce chef d'accusation, qui pourrait lui valoir jusqu'à 20 ans de prison, ses avocats avaient demandé sa libération conditionnelle, ce qui a été refusé par le juge Arun Subramanian en invoquant un historique de "violence" et de "mépris de la loi" de la part de l'artiste. Plus tôt mercredi, Sean Combs, de son vrai nom, avait été acquitté par les 12 jurés d'un crime passible de la prison à vie -association de malfaiteurs- ainsi que du chef d'accusation de trafic sexuel. Décryptage avec Cynthia Illouz, journaliste, experte RSE et fondatrice de The Women's Voices.