Otages à Gaza : Quelle suite à l'accord ? 50 israéliens libérés contre 150 palestiniens

information fournie par France 24 • 22/11/2023 à 20:07

Un accord entre le Hamas et Israël prévoit la libération de 50 femmes et enfants en échange de 150 femmes et enfants palestiniens prisonniers en Israël. Une trêve de 4 jours, que les israéliens décrivent comme une "pause" va également entrer en vigueur demain. Côté réactions internationales, Joe Biden est "extraordinairement satisfait" et l'ONU a salué "un pas important dans la bonne direction". La Chine espère de son côté que la trêve "permettra d'apaiser la crise humanitaire".