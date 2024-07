information fournie par France 24 • 21/07/2024 à 11:54

Entre jeudi 18 et samedi 20 juillet, plusieurs postes stratégiques de l'Assemblée nationale ont été attribués après d'intenses tractations et votes entre députés. Pour Arnaud Mercier, "l'élection la plus importante était celle de Yaël Braun-Pivet au perchoir" qui montre "qu'il y a une voie possible d'alliance entre l'ex-majorité présidentielle et LR" dans un hémicycle où il y a "un émiettement entre trois grands blocs où personne n'est majoritaire". Décryptage de cette séquence politique avec Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication.