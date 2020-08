Obtenir un titre de séjour en France : l'impossible rendez-vous

France 24 • 28/08/2020 à 18:03

En France, pour de nombreux étrangers, déposer une demande de titre de séjour dans une préfecture s'apparente à un parcours du combattant. Depuis quelques années, les préfectures ont dématérialisé la prise de rendez-vous et les demandeurs doivent obligatoirement effectuer leurs démarches administratives sur Internet. Mais il faut parfois attendre un an avant d'obtenir un précieux créneau... Et pendant ce temps, être dans l'impossibilité de travailler légalement et vivre dans la crainte d'être expulsé à tout moment. Nos reporters ont mené l'enquête sur ce dysfonctionnement.