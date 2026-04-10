Les obsèques de Loana Petrucciani, première vedette de la téléréalité en France, se déroulent dans la cathédrale Sainte-Réparate à Nice, où elle a été retrouvée morte à son domicile à l'âge de 48 ans.
Obsèques de Loana Petrucciani dans la cathédrale Sainte-Réparate à Nice
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