Obsèques d'Abdelaziz Bouteflika: "En Algérie, la maladie du pouvoir"

information fournie par France 24 • 20/09/2021 à 07:30

A la Une de la presse, ce lundi 20 septembre, la crise diplomatique ouverte par l'annulation, par l'Australie, du contrat portant sur la vente de sous-marins français, au nom de sa nouvelle alliance stratégique avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. La premier tour de la primaire des écologistes en France. Le «cadeau» électoral d'Emmanuel Macron aux harkis et à leurs descendants. Et les obsèques de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika.