Nouvelle-Calédonie : les indépendantistes demandent un troisième référendum

France 24 • 12/04/2021 à 12:14

Au sommaire de cette émission d'Outre-Mer, les indépendantistes du FLNKS demandent l'organisation du troisième et dernier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie prévu par l'accord de Nouméa. Toujours sur "Le Caillou", la médecine traditionnelle s'appuie sur les secrets des plantes kanak. En Polynésie, une réouverture des frontières est annoncée le 1er mai et les touristes devraient bientôt pouvoir y faire leur retour. En Guyane, l'Église est en pleine tourmente après l'enquête ouverte pour "abus de faiblesse" et "harcèlement moral" à l'encontre de Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne de 2004 à octobre 2020. Enfin, à La Réunion, la colonie pénitentiaire de l'Ilet à Guillaume, un bagne pour enfants au XIXe siècle, a été sélectionner pour le Loto du Patrimoine.