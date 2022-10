information fournie par France 24 • 14/10/2022 à 15:51

Dans un contexte de crise énergétique et climatique, les collectivités françaises opèrent leur tournant écologique. En Nouvelle Calédonie, 14 % de l'électricité provient de l'hydroélectricité, qui est la première source d'énergie renouvelable sur le territoire. Gros plan sur le barrage de Yaté, le plus ancien et le plus important du pays.