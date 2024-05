information fournie par France 24 • 22/05/2024 à 07:40

A la Une de la presse, ce mercredi 22 mai, la visite-éclair d’Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, pour tenter d’apaiser les tensions, après dix jours d’émeutes. Le recrutement d’enfants-soldats en Birmanie, où la guerre entre la junte au pouvoir et les guérillas pro-démocratie a fait près de 50 000 morts et 3 millions de déplacés en 3 ans. Et la Journée internationale de la biodiversité - un événement pour mobiliser l’opinion sur la richesse biologique de notre planète.