information fournie par France 24 • 01/09/2021 à 12:03

Avant de faire l'objet d'un compromis entre Berlin et Washington, le chantier du gazoduc Nord Stream 2 a été au cœur d'une bataille géopolitique et économique. Durant plusieurs années, il a opposé les États-Unis et l'Allemagne, principal promoteur du projet, mais aussi les Européens entre eux, ainsi que la Russie et l'Ukraine.