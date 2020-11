Nord de l'Irak : 5 ans après la libération de Sinjar, le retour des Yazidis malgré les tensions

France 24 • 17/11/2020 à 15:53

Ce mois-ci marque le cinquième anniversaire de la libération de la ville de Sinjar, dans le nord de l'Irak, berceau de la minorité religieuse Yazidie, massivement persécutée par l'organisation État islamique en 2014. Entre juin et septembre, plus de 34 000 personnes déplacées sont retournées vivre dans la région. Outre les fermetures de camps de déplacés en Irak et le désir de rentrer chez eux, la pandémie de Covid-19 a été un élément déclencheur. Mais cette vague de retour a lieu dans une période de tensions politiques. Reportage de nos correspondants, Lucile Wassermann et Jack Hewson.