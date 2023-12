information fournie par France 24 • 20/12/2023 à 22:46

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les célébrités sont souvent sommées de prendre position, leurs déclarations sont scrutées de près. Mais on leur prête aussi parfois à tort des propos ou des manifestations de soutien, tantôt à Israël tantôt aux Palestiniens… La dernière à en avoir fait les frais et la chanteuse Adèle. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont aussi été concernés.