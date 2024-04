information fournie par France 24 • 18/04/2024 à 22:45

Info ou Intox s’intéresse aux inondations qui ont frappé les Emirats Arabes Unis et notamment Dubaï ces derniers jours. On a vu des images impressionnantes, des routes noyées, un aéroport paralysé… Dans un pays qui d’ordinaire est plutôt en manque d’eau. Certains pensent que ces inondations auraient un lien avec l’ensemencement de nuages et y voient aussi une preuve de l’existence de "chemtrails", une théorie complotiste.