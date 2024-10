information fournie par France 24 • 29/10/2024 à 22:47

Bientôt la fin de la course à la Maison Blanche aux Etats-Unis, et les pro-Trump crient au scandale : ils auraient en leur possession une vidéo prouvant une fraude électorale sur des bulletins de vote anticipé en Pennsylvanie. Sauf que la vidéo est fausse, et porte la marque de fabrique d'un réseau de désinformation lié au Kremlin : Storm 1516.