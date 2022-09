Niger : de fortes pluies ont fait plus de 80 morts, le fleuve Niger monte toujours à Niamey

information fournie par France 24 • 04/09/2022 à 12:37

Des inondations ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes et provoqué des dégâts importants dans près de 538 communes du Niger. Les régions de Maradi et Zinder sont les plus touchées avec 58 morts à la date du 29 août. Des pluies diluviennes s'abattent depuis plusieurs semaines dans ce pays habituellement très sec et l'eau continue de monter sur les rives du fleuve Niger. Les précisions de Harold Girard, correspondant de France 24.