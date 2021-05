Nicolas Schmit : "Pour ne pas être à la traîne des États-Unis et de la Chine, accélérons la relance"

France 24 • 01/05/2021 à 10:14

Ici l'Europe célèbre cette semaine la Fête du travail, une fête au goût amer avec un nouveau record de chômage en Europe en pleine pandémie. Alors que les 27 sont en train de remettre leurs plans de relance nationaux à Bruxelles et qu'un sommet social se prépare à Porto, nous recevons Nicolas Schmit, commissaire européen en charge de l'Emploi et des Droits sociaux. Ce membre du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois et ancien diplomate va devoir utiliser ses compétences de négociateur pour défendre des avancées de l'Europe sociale post-Covid.