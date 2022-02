information fournie par France 24 • 09/02/2022 à 10:20

Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France à la présidentielle. L’interview revient sur des sujets liés à l’actualité française comme, entre autres, le passe vaccinal et le scandale des Ehpad. Il est aussi question d’actualité internationale, notamment avec la visite d’Emmanuel Macron à Moscou et à Kiev.