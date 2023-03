Naufrage de migrants en Italie : un passager filme sa traversée quelques heures avant le drame

information fournie par France 24 • 08/03/2023 à 16:01

La rédaction d’infoMigrants a recueilli des images rares du bateau de migrants quelques heures avant son naufrage dans la nuit du 26 au 27 février à quelques mètres des côtes italiennes. On y voit des familles heureuses d’arriver en Europe. Ce drame a coûté la vie à au moins 70 personnes, dont de nombreux mineurs afghans. Massum, un des passagers, a filmé la traversée, et a envoyé ses images à son frère resté à Kaboul. Il n’a pas survécu. Sa famille non plus.